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#РПЛ #Локомотив #Урал

«Урал» сыграл вничью с «Локомотивом»: у «Урала» – ни одной победы, у «Локо» – ни одного поражения

2 часа назад

Матч начался с минуты молчания из-за стрельбы в Пермском университете, где погибли шесть человек.

  • «Локомотив» не проигрывает «Уралу» семь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение было в 2018 году.
  • «Локомотив» набрал 16 очков и отстает от лидирующего «Зенита» на одно очко. Он ни разу не проигрывал в сезоне.
  • За восемь матчей «Урал» набрал три очка и идет на последнем месте в турнирной таблице. У него ни одной победы.

В девятом туре РПЛ «Урал» сыграет против «Арсенала» (27 сентября), «Локомотив» – «Химок» (25 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
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Источник:
Гол.ру
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