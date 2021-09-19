Арсен Захарян
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Сочи
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18-летний Захарян во второй раз в сезоне принес победу «Динамо». У него четыре результативных действия
2 часа назад
«Динамо» обыграло «Сочи» с минимальным счетом в матче РПЛ. Арсен Захарян – автор победного гола в этой игре.
18-летний Захарян провел на поле тайм. До этого он забивал победный гол за «Динамо» в первом туре, когда команда обыграла «Ростов». Еще у Захаряна есть два ассиста.
За прошлый сезон у Захаряна было шесть результативных действий в 13 матчах. Сейчас он провел в основе «Динамо» семь игр на старте сезона.
В другом матче дня «Арсенал» победил «Нижний Новгород» (3:2).
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