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#РПЛ #Краснодар #Ахмат

«Краснодар» победил «Ахмат». Кабелла набрал 1+1

11 минут назад
  • Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла набрал 1+1 по системе «гол+пас».
  • «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве: защитник Зоран Нижич за 11 минут получил две желтые карточки.
  • В двух прошлых матчах «Ахмат» победил «Краснодар» с общим счетом 7:0.

В девятом туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Ростова», «Краснодар» – против «Сочи». Оба матча пройдут 26 сентября.

Турнирная таблица РПЛ

Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:2
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Кабелла 41
Ильин 44
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Источник:
Гол.ру
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