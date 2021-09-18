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«Краснодар» победил «Ахмат». Кабелла набрал 1+1
11 минут назад
- Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла набрал 1+1 по системе «гол+пас».
- «Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве: защитник Зоран Нижич за 11 минут получил две желтые карточки.
- В двух прошлых матчах «Ахмат» победил «Краснодар» с общим счетом 7:0.
В девятом туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Ростова», «Краснодар» – против «Сочи». Оба матча пройдут 26 сентября.
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