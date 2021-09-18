«Краснодар» победил «Ахмат». Кабелла набрал 1+1

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла набрал 1+1 по системе «гол+пас».

«Ахмат» заканчивал матч в меньшинстве: защитник Зоран Нижич за 11 минут получил две желтые карточки.

В двух прошлых матчах «Ахмат» победил «Краснодар» с общим счетом 7:0.

В девятом туре РПЛ «Ахмат» сыграет против «Ростова», «Краснодар» – против «Сочи». Оба матча пройдут 26 сентября.

Турнирная таблица РПЛ