Кокорин впервые в сезоне сыграл за «Фиорентину» и получил желтую карточку через четыре минуты после выхода на замену

«Фиорентина» победила «Дженоа» в матче четвертого тура Серии А. Нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича.

Это его первый выход на поле в этом сезоне. Он не отметился результативными действиями, но получил желтую карточку через четыре минуты после замены.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой-2021. За это время он провел пять матчей – везде выходил на замену.