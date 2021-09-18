Александр Кокорин
Серия А
Фиорентина
Кокорин впервые в сезоне сыграл за «Фиорентину» и получил желтую карточку через четыре минуты после выхода на замену
3 часа назад
«Фиорентина» победила «Дженоа» в матче четвертого тура Серии А. Нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича.
Это его первый выход на поле в этом сезоне. Он не отметился результативными действиями, но получил желтую карточку через четыре минуты после замены.
Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой-2021. За это время он провел пять матчей – везде выходил на замену.
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