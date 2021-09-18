Александр Кокорин
Серия А
Фиорентина
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#Александр Кокорин #Серия А #Фиорентина

Кокорин впервые в сезоне сыграл за «Фиорентину» и получил желтую карточку через четыре минуты после выхода на замену

3 часа назад

«Фиорентина» победила «Дженоа» в матче четвертого тура Серии А. Нападающий Александр Кокорин вышел на замену на 81-й минуте вместо Душана Влаховича.

Это его первый выход на поле в этом сезоне. Он не отметился результативными действиями, но получил желтую карточку через четыре минуты после замены.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из «Спартака» зимой-2021. За это время он провел пять матчей – везде выходил на замену.

Матч завершен
Дженоа
Генуя
Кришито 90
1:2
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Сапонара 60
Бонавентура 89
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Источник:
Гол.ру
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