Александр Головин
Лига Европы
Монако
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#Александр Головин #Лига Европы #Монако

«Монако» обыграл «Штурм» и лидирует в группе. Головин вышел на замену и отдал победный ассист

вчера, 23:52
Матч завершен
Монако
Монако
Дьятта 66
1:0
Матч завершен
Штурм
Грац

«Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы победил «Штурм». В единственном голе поучаствовал полузащитник Александр Головин.

  • Головин вышел на замену во втором тайме и через 20 минут отдал голевую передачу: отобрал мяч, обыграл защитника и навесил на Крепина Дьятта, который головой забил гол.
  • Это второе результативное действие Головина и первый ассист в этом сезоне: в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» он забил гол.

«Монако» лидирует в группе В с тремя очками. Во втором туре он сыграет против «Реала Сосьедад» (30 сентября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы

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Источник:
Гол.ру
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