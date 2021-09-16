«Монако» обыграл «Штурм» и лидирует в группе. Головин вышел на замену и отдал победный ассист

«Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы победил «Штурм». В единственном голе поучаствовал полузащитник Александр Головин.

Головин вышел на замену во втором тайме и через 20 минут отдал голевую передачу: отобрал мяч, обыграл защитника и навесил на Крепина Дьятта, который головой забил гол.

Это второе результативное действие Головина и первый ассист в этом сезоне: в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» он забил гол.

«Монако» лидирует в группе В с тремя очками. Во втором туре он сыграет против «Реала Сосьедад» (30 сентября).

Турнирная таблица групп Лиги Европы