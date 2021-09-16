Александр Головин
Лига Европы
Монако
«Монако» обыграл «Штурм» и лидирует в группе. Головин вышел на замену и отдал победный ассист
вчера, 23:52
«Монако» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы победил «Штурм». В единственном голе поучаствовал полузащитник Александр Головин.
- Головин вышел на замену во втором тайме и через 20 минут отдал голевую передачу: отобрал мяч, обыграл защитника и навесил на Крепина Дьятта, который головой забил гол.
- Это второе результативное действие Головина и первый ассист в этом сезоне: в матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спарты» он забил гол.
«Монако» лидирует в группе В с тремя очками. Во втором туре он сыграет против «Реала Сосьедад» (30 сентября).
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