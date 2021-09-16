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#Локомотив #Лига Европы #Марсель

Смолов и Камано выйдут в стартовом составе «Локомотива» на матч против «Марселя»

4 часа назад

«Локомотив» сыграет против «Марселя» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.

«Локомотив»: Гилерме, Мурило, Макгеев, Едвай, Тикнизян, Жемалетдинов, Баринов, Куликов, Бека-Бека, Смолов, Камано.

  • «Локомотив» и «Марсель» впервые сыграют друг с другом. Последний раз «Марсель» встречался с российским клубом в 2010 году – победил в Лиге чемпионов «Спартак» (3:0).
  • Игра пройдет на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 19:45 по московскому времени.
  • Другие соперники по группе Е – «Лацио» и «Галатасарай».
Матч завершен
Локомотив
Москва
Анджорин 89
1:1
Матч завершен
Марсель
Марсель
Ундер 59
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Источник:
УЕФА
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