Роман Зобнин
РПЛ
Спартак
Зобнин из-за травмы пропустит месяц
5 часов назад
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин травмировал икроножную мышцу в матче Лиги Европы против «Легии». Он заменился на 23-й минуте и теперь пропустит месяц.
Зобнин как минимум не сыграет в матчах РПЛ против ЦСКА (20 сентября) и Лиги Европы против «Наполи» (30 сентября) + в двух матчах за сборную России – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) в отборе к ЧМ-2022.
В этом сезоне Зобнин провел в РПЛ семь матчей и забил два гола. Это его первая травма в сезоне.
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