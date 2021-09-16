Роман Зобнин
РПЛ
Спартак
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#Роман Зобнин #Спартак #РПЛ

Зобнин из-за травмы пропустит месяц

5 часов назад

Stupnikov Alexander / Global Look Press

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин травмировал икроножную мышцу в матче Лиги Европы против «Легии». Он заменился на 23-й минуте и теперь пропустит месяц.

Зобнин как минимум не сыграет в матчах РПЛ против ЦСКА (20 сентября) и Лиги Европы против «Наполи» (30 сентября) + в двух матчах за сборную России – против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) в отборе к ЧМ-2022.

В этом сезоне Зобнин провел в РПЛ семь матчей и забил два гола. Это его первая травма в сезоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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