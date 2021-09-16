«Ман Сити» и «РБ Лейпциг» забили девять голов в матче Лиги чемпионов. В нем был автогол, пенальти и удаление

«Манчестер Сити» забил первым и закончил тайм со счетом 3:1. По ходу матча «Сити» не упускал преимущества, но «РБ Лейпциг» дважды сокращал отставание до минимума: 3:2 и 4:3.

В этой игре был автогол, пенальти и красная карточка (у «Лейпцига» на 79-й минуте). К моменту удаления «Сити» уже вел 5:3.

В составе «Лейцпига» хет-трик сделал Кристофер Нкунку. Это первый игрок клуба, забивший трижды за него в Лиге чемпионов.

Для Хосепа Гвардиолы это была 300-я игра с «Сити». За это время он выиграл десять трофеев, победив в 219 матчах и забив 731 гол.

Ни в одном матче первого тура не забито столько же, сколько в этой игре. В ближайшей по результативности было шесть голов: «Спортинг» – «Аякс» (1:5).