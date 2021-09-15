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#Спартак #Лига Европы #Легия

«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче Лиги Европы. Он пропустил единственный гол в компенсированное время

3 часа назад
Матч завершен
Спартак
Москва
0:1
Матч завершен
Легия
Варшава
Кастрати 90
  • «Спартак» и «Легия» провели первый матч сезона Лиги Европы. У «Легии» теперь три очка, у «Спартака» – ноль.
  • «Спартак» больше владел мячом (52% против 48%), чаще бил по воротам (23 против 7) и в створ (3 против 2). 
  • В первом тайме у «Спартака» травмировался Роман Зобнин. Он ушел с поля, вместо него вышел Йоррит Хендрикс. Подробностей о травме Зобнина пока нет.
  • В последний раз «Спартак» и «Легия» играли в 2011 году в раунде плей-офф Лиги Европы. «Легия» тогда победила и прошла в следующий раунд. Перед сегодняшней игрой владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб должен «смыть позор 2011 года».

«Спартак» не играл в групповом этапе Лиги Европы с 2018 года. Тогда он занял последнее место в группе с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс».

В этом году соперники «Спартака» по группе – «Легия», «Лестер» и «Наполи». Следующий матч пройдет 30 сентября против «Наполи».

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Источник:
Гол.ру
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