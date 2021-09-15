«Спартак» проиграл «Легии» в первом матче Лиги Европы. Он пропустил единственный гол в компенсированное время

«Спартак» и «Легия» провели первый матч сезона Лиги Европы. У «Легии» теперь три очка, у «Спартака» – ноль.

«Спартак» больше владел мячом (52% против 48%), чаще бил по воротам (23 против 7) и в створ (3 против 2).

В первом тайме у «Спартака» травмировался Роман Зобнин. Он ушел с поля, вместо него вышел Йоррит Хендрикс. Подробностей о травме Зобнина пока нет.

В последний раз «Спартак» и «Легия» играли в 2011 году в раунде плей-офф Лиги Европы. «Легия» тогда победила и прошла в следующий раунд. Перед сегодняшней игрой владелец «Спартака» Леонид Федун сказал, что клуб должен «смыть позор 2011 года».

«Спартак» не играл в групповом этапе Лиги Европы с 2018 года. Тогда он занял последнее место в группе с «Рапидом», «Вильярреалом» и «Рейнджерс».

В этом году соперники «Спартака» по группе – «Легия», «Лестер» и «Наполи». Следующий матч пройдет 30 сентября против «Наполи».