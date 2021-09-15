Зобнин травмировался в матче с «Легией». Через пять дней у «Спартака» игра с ЦСКА

«Спартак» играет с «Легией» в первом туре Лиги Европы. Полузащитник Роман Зобнин получил травму на 23-й минуте и ушел с поля, вместо него вышел Йоррит Хендрикс.

Пока никаких подробностей о травме нет. Зобнин самостоятельно покинул поле – без помощи носилок.