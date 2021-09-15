Роман Зобнин
Лига Европы
Спартак
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#Роман Зобнин #Спартак #Лига Европы

Зобнин травмировался в матче с «Легией». Через пять дней у «Спартака» игра с ЦСКА

час назад
Идет второй тайм
Спартак
Москва
0:0
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Легия
Варшава

«Спартак» играет с «Легией» в первом туре Лиги Европы. Полузащитник Роман Зобнин получил травму на 23-й минуте и ушел с поля, вместо него вышел Йоррит Хендрикс.

Пока никаких подробностей о травме нет. Зобнин самостоятельно покинул поле – без помощи носилок.

  • Следующая игра «Спартака» пройдет 20 сентября против ЦСКА.
  • Зобнин выходил в старте в семи из восьми игр «Спартака» в этом сезоне.
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Источник:
твиттер «Спартака»
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