Роман Зобнин
Лига Европы
Спартак
Зобнин травмировался в матче с «Легией». Через пять дней у «Спартака» игра с ЦСКА
час назад
«Спартак» играет с «Легией» в первом туре Лиги Европы. Полузащитник Роман Зобнин получил травму на 23-й минуте и ушел с поля, вместо него вышел Йоррит Хендрикс.
Пока никаких подробностей о травме нет. Зобнин самостоятельно покинул поле – без помощи носилок.
- Следующая игра «Спартака» пройдет 20 сентября против ЦСКА.
- Зобнин выходил в старте в семи из восьми игр «Спартака» в этом сезоне.
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