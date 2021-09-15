Лига Европы
Спартак
Легия
Мозес и Промес выйдут в старте «Спартака» на первый матч Лиги Европы с «Легией»
2 часа назад
- «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.
- «Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Йоханссон, Слиш, Харатин, Лукиньяс, Младенович, Эмрели, Жозуэ.
Это будет первая игра группового этапа Лиги Европы в сезоне. Команды играют в группе С, также в ней выступают «Лестер» и «Наполи».
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