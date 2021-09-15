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#Лига Европы #Спартак #Легия

Мозес и Промес выйдут в старте «Спартака» на первый матч Лиги Европы с «Легией»

2 часа назад
  • «Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Умяров, Зобнин, Мозес, Промес, Понсе, Ларссон.
  • «Легия»: Боруц, Енджейчик, Ветеска, Навроцки, Йоханссон, Слиш, Харатин, Лукиньяс, Младенович, Эмрели, Жозуэ.

Это будет первая игра группового этапа Лиги Европы в сезоне. Команды играют в группе С, также в ней выступают «Лестер» и «Наполи».

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Источник:
сайт Лиги Европы
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