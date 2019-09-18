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#Локомотив #Лига чемпионов #Футбол #Дмитрий Баринов #Байер

Помните вчерашний гол Азмуна после травмы? Баринов сделал то же самое!

18 сентября 2019, 23:02

Второй гол «Локомотива» в матче с «Байером» забил Дмитрий Баринов. Его история сильно напоминает то, что случилось вчера с Сердаром Азмуном – сравнивайте сами.

  • Оба игрока перед забитым голом получили травму. Правда, Азмун – за 5 минут до гола, а Баринов за 30, в начале первого тайма.
  • Оба гола были забиты в конце первого тайма и позволили командам уйти на перерыв лидерами.
  • В обоих случаях большую роль сыграло индивидуальное мастерство, а игроки по сути выходили один на один.

Правда, в случае с Бариновым повреждение оказалось несерьезным – Дмитрий продолжил игру, тогда как Азмуна заменили в начале второго тайма.

 

Так Азмун забивал вчера
Гол Азмуна – целая история с носилками, героизмом и заменой из-за травмы
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