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Байер
Помните вчерашний гол Азмуна после травмы? Баринов сделал то же самое!
18 сентября 2019, 23:02
Второй гол «Локомотива» в матче с «Байером» забил Дмитрий Баринов. Его история сильно напоминает то, что случилось вчера с Сердаром Азмуном – сравнивайте сами.
- Оба игрока перед забитым голом получили травму. Правда, Азмун – за 5 минут до гола, а Баринов за 30, в начале первого тайма.
- Оба гола были забиты в конце первого тайма и позволили командам уйти на перерыв лидерами.
- В обоих случаях большую роль сыграло индивидуальное мастерство, а игроки по сути выходили один на один.
Правда, в случае с Бариновым повреждение оказалось несерьезным – Дмитрий продолжил игру, тогда как Азмуна заменили в начале второго тайма.
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