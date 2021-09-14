Алексей Миранчук
Лига чемпионов
Вильярреал
Аталанта
«Аталанта» сыграла вничью с «Вильярреалом». Миранчук вышел на замену и отдал ассист
вчера, 23:51
Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Вильярреалом» завершился со счетом 2:2.
Полузащитник 🇷🇺 Алексей Миранчук вышел на поле на 79-й минуте. Он заменил Маттео Пессину. Через четыре минуты Миранчук отдал голевую передачу.
В этом сезоне он провел три матча в Серии А (дважды выходил на замену) и не отметился результативными действиями.
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