«Зенит» проиграл «Челси». Он не побеждает в Лиге чемпионов восемь матчей подряд

«Зенит» начал сезон на групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Челси». Итог – поражение со счетом 0:1.

«Челси» и «Зенит» за первый тайм нанесли шесть ударов на двоих. Единственный удар в створ – у «Зенита»

Это первый матч между «Челси» и «Зенитом» в истории. Ответная игра пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зенит» не побеждал в Лиге чемпионов семь матчей подряд. Это восьмой. Последняя победа была в 2019 году – над «Лионом».

В составе «Зенита» в ЛЧ дебютировал 19-летний полузащитник Кирилл Кравцов. Он заменил Далера Кузяева.

После первого тура «Зенит» идет на третьем месте. Во втором туре он дома сыграет против «Мальме» (29 сентября), «Челси» – против «Ювентуса» (29 сентября).