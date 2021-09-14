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#Зенит #Лига чемпионов #Челси #Ювентус #Мальме

«Зенит» проиграл «Челси». Он не побеждает в Лиге чемпионов восемь матчей подряд

вчера, 23:50

«Зенит» начал сезон на групповом этапе Лиги чемпионов матчем против «Челси». Итог – поражение со счетом 0:1.

«Челси» и «Зенит» за первый тайм нанесли шесть ударов на двоих. Единственный удар в створ – у «Зенита»

  • Это первый матч между «Челси» и «Зенитом» в истории. Ответная игра пройдет 8 декабря в Санкт-Петербурге.
  • «Зенит» не побеждал в Лиге чемпионов семь матчей подряд. Это восьмой. Последняя победа была в 2019 году – над «Лионом».
  • В составе «Зенита» в ЛЧ дебютировал 19-летний полузащитник Кирилл Кравцов. Он заменил Далера Кузяева.

После первого тура «Зенит» идет на третьем месте. Во втором туре он дома сыграет против «Мальме» (29 сентября), «Челси» – против «Ювентуса» (29 сентября).

Матч завершен
Челси
Лондон
Лукаку 69
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург

В другом матче группы Н «Мальме» играл с «Ювентусом». Все голы были забиты в первом тайме:

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Мальме
Мальме
0:3
Матч завершен
Ювентус
Турин
Сандро 23
Мората 45
Дибала 45
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Источник:
Гол.ру
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