Малком и Клаудиньо выйдут в стартовом составе «Зенита» на матч с «Челси». ФИФА запрещала их участие

«Зенит» и «Челси» проведут матч первого тура Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Зенит»: Крицюк, Ракицкий, Чистяков, Сантос, Сутормин, Барриос, Клаудиньо, Кузяев, Вендел, Малком, Азмун.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Джеймс, Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Маунт, Зиеш, Лукаку.

УЕФА запрещал участвовать в матче Малкому и Клаудиньо, потому что «Зенит» досрочно вернул их из сборной Бразилии. Потом бан был снят.

«Зенит» и «Челси» никогда не играли друг с другом. «Челси» – действующий победитель Лиги чемпионов.

«Зенит» два года не побеждал в Лиге чемпионов. Серия длится семь матчей