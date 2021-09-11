РПЛ
Франсуа Камано
Локомотив
Крылья Советов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Локомотив #Франсуа Камано #Крылья Советов

«Локомотив» победил «Крылья Советов». Камано забил через минуту после выхода на замену

8 часов назад

Это первый матч РПЛ после паузы на игры сборных:

Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 59
Камано 80
2:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
  • Франсуа Камано вышел на замену на 58-й минуте. Через минуту он забил первый гол. Ему ассистировал Рифат Жемалетдинов, который совершил седьмое результативное действие за семь матчей (3+4 по системе «гол+пас»).
  • На 80-й минуте Камано сделал дубль. 6 сентября он находился в Гвинее и не мог вылететь в Москву из-за госпереворота в стране.
  • «Локомотив» набрал 15 очков и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов» занимают 11-е место.

В восьмом туре «Локомотив» сыграет против «Урала» (20 сентября), «Крылья Советов» – против «Ростова» (18 сентября).

Турнирная таблица РПЛ

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Новичок «Локомотива» взял №10 – хотя клуб не давал его больше трех лет. Он сам сказал, что попросил разрешения у Лоськова
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Локомотив
#Франсуа Камано
#Крылья Советов