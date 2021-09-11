РПЛ
Франсуа Камано
Локомотив
Крылья Советов
«Локомотив» победил «Крылья Советов». Камано забил через минуту после выхода на замену
8 часов назад
Это первый матч РПЛ после паузы на игры сборных:
- Франсуа Камано вышел на замену на 58-й минуте. Через минуту он забил первый гол. Ему ассистировал Рифат Жемалетдинов, который совершил седьмое результативное действие за семь матчей (3+4 по системе «гол+пас»).
- На 80-й минуте Камано сделал дубль. 6 сентября он находился в Гвинее и не мог вылететь в Москву из-за госпереворота в стране.
- «Локомотив» набрал 15 очков и временно возглавил турнирную таблицу РПЛ. «Крылья Советов» занимают 11-е место.
В восьмом туре «Локомотив» сыграет против «Урала» (20 сентября), «Крылья Советов» – против «Ростова» (18 сентября).
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