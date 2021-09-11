Месси и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч против «Клермона»

В заявке не оказалось 🇦🇷 аргентинцев Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса + 🇧🇷 бразильца Неймара. Они участвовали в отборочных матчах к ЧМ-2022 10 сентября.

Месси дебютировал за «ПСЖ» в игре против «Реймса». Он вышел на замену и не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после четырех туров с четырьмя победами. Матч против «Клермона» пройдет 11 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.