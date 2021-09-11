ПСЖ
Лига 1
Лионель Месси
Неймар
Месси и Неймар не попали в заявку «ПСЖ» на матч против «Клермона»
10 часов назад
В заявке не оказалось 🇦🇷 аргентинцев Лионеля Месси, Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса + 🇧🇷 бразильца Неймара. Они участвовали в отборочных матчах к ЧМ-2022 10 сентября.
Месси дебютировал за «ПСЖ» в игре против «Реймса». Он вышел на замену и не отметился результативными действиями.
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 после четырех туров с четырьмя победами. Матч против «Клермона» пройдет 11 сентября и начнется в 18:00 по московскому времени.
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