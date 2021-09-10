Бенжамен Менди
Манчестер Сити
Суд оставил игрока «Сити» Менди под стражей до января. Его обвиняют в изнасиловании
вчера, 20:42
В Англии прошло заседание по делу Бенжамена Менди, обвиняемого изнасиловании и насилии. Следующее слушание назначено на ноябрь, начало судебного разбирательства запланировано на 24 января. До этого Менди останется под стражей.
Игрока «Манчестер Сити» обвинили в четырем эпизодам изнасилования и одному эпизода сексуального насилия. Заявления подали три женщины, одна из которых несовершеннолетняя, пишет Би-би-си. Все эпизоды предположительно произошли с октябрь 2020 года по август 2021-го.
Дело возбудили в конце августа. Тогда же «Манчестер Сити» отстранил Менди на время разбирательств. В этом сезоне он сыграл в одном матче АПЛ.
- Менди – трехкратный чемпион Англии в составе «Сити» и четырехкратный победитель победитель Кубка лиги. Со сборной Франции выиграл чемпионат мира в 2018 году.
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