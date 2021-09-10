РПЛ опубликовала календарь до конца года. ЦСКА и «Зенит» сыграют 28 октября, «Спартак» и «Локомотив» – 7 ноября,

Премьер-лига выложила расписание с 11 по 18 тур – с октября по декабрь. Время начала матчей московское:

11-й тур

16 октября (суббота)

14:00 «Арсенал» – «Зенит»

16:30 «Рубин» – «Локомотив»

19:00 «Сочи» – «Ростов»

19:00 «Спартак» – «Динамо»

17 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» – ЦСКА

16:30 «Крылья Советов» – «Нижний Новгород»

16:30 «Химки» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Уфа»

3-й тур группового этапа Лиги чемпионов

20 октября: «Зенит» – «Ювентус» (22:00)

3-й тур группового этапа Лиги Европы

20 октября: «Спартак» – «Лестер» (17:30)

21 октября: «Локомотив» – «Галатасарай» (22:00)

12-й тур

22 октября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Химки»

23 октября (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» – «Краснодар»

16:30 «Ростов» – «Арсенал»

19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

24 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Рубин»

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:00 «Зенит» – «Спартак»

25 октября (понедельник)

19:00 «Локомотив» – «Сочи»

27-28 октября: 3-й тур элитного раунда Кубка России

«Кубань» – «Краснодар», «КАМАЗ» – «Урал», «Велес» – «Арсенал», «Факел» – «Нижний Новгород», «Торпедо» – «Ростов», «Алания» – «Уфа», «Ротор» – «Ахмат», «Балтика» – «Химки», «Енисей» – «Крылья Советов», «Металлург» – ЦСКА, «Оренбург» – «Динамо»

13-й тур

29 октября (пятница)

19:00 «Зенит» – «Динамо»

30 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – ЦСКА

16:30 «Спартак» – «Ростов»

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

19:00 «Нижний Новгород» – «Локомотив»

31 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Ахмат»

16:30 «Арсенал» – «Сочи»

19:00 «Химки» – «Урал»

4-й тур группового этапа Лиги чемпионов

2 ноября: «Ювентус» – «Зенит» (23:00)

4-й тур группового этапа Лиги Европы

4 ноября: «Галатасарай» – «Локомотив» (20:45), «Лестер» – «Спартак» (23:00)

14-й тур

6 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Краснодар»

16:30 «Крылья Советов» – «Химки»

19:00 «Сочи» – ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Зенит»

16:30 «Ростов» – «Рубин»

19:00 «Ахмат» – «Нижний Новгород»

19:00 «Спартак» – «Локомотив»

Матчи сборных

11 ноября: Россия – Кипр (20:00, Санкт-Петербург)

14 ноября: Хорватия – Россия (17:00, Сплит)

15-й тур

19 ноября (пятница)

19:00 «Зенит» – «Нижний Новгород»

20 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

16:30 «Локомотив» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Спартак»

21 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Химки»

14:00 «Ростов» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Рубин»

5-й тур группового этапа Лиги чемпионов

23 ноября: «Мальме» – «Зенит» (23:00)

5-й тур группового этапа Лиги Европы

24 ноября: «Спартак» – «Наполи» (18:30)

25 ноября: «Локомотив» – «Лацио» (20:45)

16-й тур

27 ноября (суббота)

14:00 «Урал» – «Сочи»

16:30 «Ахмат» – «Ростов»

19:00 «Химки» – «Краснодар»

28 ноября (воскресенье)

14:00 «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» – «Динамо»

20:00 ЦСКА – «Зенит»

29 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» – «Спартак»

19:00 «Арсенал» – «Локомотив»

17-й тур

3 декабря (пятница)

19:00 «Зенит» – «Ростов»

4 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

17:00 «Спартак» – «Ахмат»

19:00 «Локомотив» – «Урал»

5 декабря (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Арсенал»

16:30 «Нижний Новгород» – «Рубин»

16:30 «Динамо» – «Уфа»

19:00 «Сочи» – «Краснодар»

6-й тур группового этапа Лиги чемпионов

8 декабря: «Зенит» – «Челси» (20:45)

6-й тур группового этапа Лиги Европы

9 декабря: «Легия» – «Спартак» (20:45), «Марсель» – «Локомотив» (23:00)

18-й тур

11 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Рубин»

16:30 ЦСКА – «Арсенал»

19:00 «Ростов» – «Урал»

12 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Зенит»

16:30 «Ахмат» – «Химки»

19:00 «Локомотив» – «Уфа»

19:00 «Краснодар» – «Нижний Новгород»

13 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Спартак»