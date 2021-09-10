РПЛ опубликовала календарь до конца года. ЦСКА и «Зенит» сыграют 28 октября, «Спартак» и «Локомотив» – 7 ноября,
Премьер-лига выложила расписание с 11 по 18 тур – с октября по декабрь. Время начала матчей московское:
11-й тур
16 октября (суббота)
14:00 «Арсенал» – «Зенит»
16:30 «Рубин» – «Локомотив»
19:00 «Сочи» – «Ростов»
19:00 «Спартак» – «Динамо»
17 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Крылья Советов» – «Нижний Новгород»
16:30 «Химки» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Уфа»
3-й тур группового этапа Лиги чемпионов
20 октября: «Зенит» – «Ювентус» (22:00)
3-й тур группового этапа Лиги Европы
20 октября: «Спартак» – «Лестер» (17:30)
21 октября: «Локомотив» – «Галатасарай» (22:00)
12-й тур
22 октября (пятница)
19:00 «Динамо» – «Химки»
23 октября (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» – «Краснодар»
16:30 «Ростов» – «Арсенал»
19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
24 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Рубин»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Зенит» – «Спартак»
25 октября (понедельник)
19:00 «Локомотив» – «Сочи»
27-28 октября: 3-й тур элитного раунда Кубка России
«Кубань» – «Краснодар», «КАМАЗ» – «Урал», «Велес» – «Арсенал», «Факел» – «Нижний Новгород», «Торпедо» – «Ростов», «Алания» – «Уфа», «Ротор» – «Ахмат», «Балтика» – «Химки», «Енисей» – «Крылья Советов», «Металлург» – ЦСКА, «Оренбург» – «Динамо»
13-й тур
29 октября (пятница)
19:00 «Зенит» – «Динамо»
30 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – ЦСКА
16:30 «Спартак» – «Ростов»
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
19:00 «Нижний Новгород» – «Локомотив»
31 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Ахмат»
16:30 «Арсенал» – «Сочи»
19:00 «Химки» – «Урал»
4-й тур группового этапа Лиги чемпионов
2 ноября: «Ювентус» – «Зенит» (23:00)
4-й тур группового этапа Лиги Европы
4 ноября: «Галатасарай» – «Локомотив» (20:45), «Лестер» – «Спартак» (23:00)
14-й тур
6 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Краснодар»
16:30 «Крылья Советов» – «Химки»
19:00 «Сочи» – ЦСКА
7 ноября (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Зенит»
16:30 «Ростов» – «Рубин»
19:00 «Ахмат» – «Нижний Новгород»
19:00 «Спартак» – «Локомотив»
Матчи сборных
11 ноября: Россия – Кипр (20:00, Санкт-Петербург)
14 ноября: Хорватия – Россия (17:00, Сплит)
15-й тур
19 ноября (пятница)
19:00 «Зенит» – «Нижний Новгород»
20 ноября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
16:30 «Локомотив» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Спартак»
21 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Химки»
14:00 «Ростов» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Арсенал»
19:00 «Сочи» – «Рубин»
5-й тур группового этапа Лиги чемпионов
23 ноября: «Мальме» – «Зенит» (23:00)
5-й тур группового этапа Лиги Европы
24 ноября: «Спартак» – «Наполи» (18:30)
25 ноября: «Локомотив» – «Лацио» (20:45)
16-й тур
27 ноября (суббота)
14:00 «Урал» – «Сочи»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:00 «Химки» – «Краснодар»
28 ноября (воскресенье)
14:00 «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
16:30 «Рубин» – «Динамо»
20:00 ЦСКА – «Зенит»
29 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» – «Спартак»
19:00 «Арсенал» – «Локомотив»
17-й тур
3 декабря (пятница)
19:00 «Зенит» – «Ростов»
4 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
17:00 «Спартак» – «Ахмат»
19:00 «Локомотив» – «Урал»
5 декабря (воскресенье)
14:00 «Химки» – «Арсенал»
16:30 «Нижний Новгород» – «Рубин»
16:30 «Динамо» – «Уфа»
19:00 «Сочи» – «Краснодар»
6-й тур группового этапа Лиги чемпионов
8 декабря: «Зенит» – «Челси» (20:45)
6-й тур группового этапа Лиги Европы
9 декабря: «Легия» – «Спартак» (20:45), «Марсель» – «Локомотив» (23:00)
18-й тур
11 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Рубин»
16:30 ЦСКА – «Арсенал»
19:00 «Ростов» – «Урал»
12 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Зенит»
16:30 «Ахмат» – «Химки»
19:00 «Локомотив» – «Уфа»
19:00 «Краснодар» – «Нижний Новгород»
13 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Спартак»