Магомед-Шапи Сулейманов
РПЛ
Краснодар
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#Магомед-Шапи Сулейманов #РПЛ #Краснодар

Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона. Он идет на последнем месте в чемпионате Турции

вчера, 13:44

Статистика Магомеда-Шапи Сулейманова в этом сезоне РПЛ:

  • 4 появления на поле.
  • 1 выход в стартовом составе.
  • 0 голов.
  • 0 ассистов.
  • Плюс еще 2 матча в запасе.

Шапи не забивал в чемпионате России с 28 февраля. Сейчас он отправится в аренду в турецкий «Гиресунспор» до конца сезона, «Краснодар» подтвердил.

«Гиресунспор» – аутсайдер чемпионата Турции. После трех матчей у него 0 очков, 0 забитых голов и 5 пропущенных.

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Источник:
официальный сайт «Краснодара»
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