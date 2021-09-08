Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона. Он идет на последнем месте в чемпионате Турции

Статистика Магомеда-Шапи Сулейманова в этом сезоне РПЛ:

4 появления на поле.

1 выход в стартовом составе.

0 голов.

0 ассистов.

Плюс еще 2 матча в запасе.

Шапи не забивал в чемпионате России с 28 февраля. Сейчас он отправится в аренду в турецкий «Гиресунспор» до конца сезона, «Краснодар» подтвердил.

«Гиресунспор» – аутсайдер чемпионата Турции. После трех матчей у него 0 очков, 0 забитых голов и 5 пропущенных.