Магомед-Шапи Сулейманов
РПЛ
Краснодар
Турецкий «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца сезона. Он идет на последнем месте в чемпионате Турции
вчера, 13:44
Статистика Магомеда-Шапи Сулейманова в этом сезоне РПЛ:
- 4 появления на поле.
- 1 выход в стартовом составе.
- 0 голов.
- 0 ассистов.
- Плюс еще 2 матча в запасе.
Шапи не забивал в чемпионате России с 28 февраля. Сейчас он отправится в аренду в турецкий «Гиресунспор» до конца сезона, «Краснодар» подтвердил.
«Гиресунспор» – аутсайдер чемпионата Турции. После трех матчей у него 0 очков, 0 забитых голов и 5 пропущенных.
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