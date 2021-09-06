Аргентина улетела из Сан-Паулу после сорванного матча. Бразильские чиновники обвинили сборную в нарушении карантина

Матч планировался в ночь на 6 сентября, но вскоре после старта его прервали. На поле появилась полиция и представители Anvisa – Национального агентства наблюдения за здоровьем Бразилии.

Причиной стало несоблюдение карантина четырьмя игроками Аргентины, приехавшими из Англии. Всех прибывающих оттуда обязывают пройти 14-дневную изоляцию.

Приостановка матча вызвала резонанс во многом из-за того, что сборная Аргентины находилась в Бразилии три дня. Тем не менее матч не отменили, а игроков сборной не депортировали.

Anvisa обвинила четверых футболистов Аргентины в предоставлении ложной информации. Те якобы заявили, что не играли в странах из карантинного списка. Но после проверки выяснилось, что это неправда.

В составе Аргентины были четыре игрока из Англии:

Эмилиано Мартинес (вышел в основе).

Кристиан Ромеро (вышел в основе).

Джовани Ло Чельсо (вышел в основе).

Эмилиано Буэндиа.

В официальном заявлении сборная Аргентины написала о «недовольстве» из-за приостановки игры. Она заверила, что соблюдала все ковидные требования Южноамериканской конфедерации футбола, выпущенные для матчей отбора ЧМ-2022.