Криштиану Роналду
Португалия
Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннеса. Он стал самым результативным игроком в матчах сборных
03 сентября, 11:58
Криштиану Роналду дважды забил за Португалию в матче против Ирландии. После этих голов он установил рекорд по голам в международных матчах мужских сборных.
Предыдущий рекорд в 109 голов был у иранца Али Даеи. Роналду в игре с Ирландией сначала превзошел его достижение, а потом побил свой же рекорд. В итоге у него 111 голов в 179 матчах.
Это не первый рекорд Роналду, внесенный в книгу рекордов Гиннеса. Среди его достижений:
- Самый результативный игрок Лиги чемпионов (134).
- Самый результативный игрок в одном сезоне Лиги чемпионов (17).
- Спортсмен с наибольшим числом подписчиков в инстаграме и твиттере.
- Владелец аккаунта с наибольшим числом подписчиков в инстаграме.
- Спортсмен с самой просматриваемой страницей на Википедии.
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