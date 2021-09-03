Криштиану Роналду
Португалия
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#Криштиану Роналду #Португалия

Роналду получил сертификат Книги рекордов Гиннеса. Он стал самым результативным игроком в матчах сборных

03 сентября, 11:58

Криштиану Роналду дважды забил за Португалию в матче против Ирландии. После этих голов он установил рекорд по голам в международных матчах мужских сборных.

Предыдущий рекорд в 109 голов был у иранца Али Даеи. Роналду в игре с Ирландией сначала превзошел его достижение, а потом побил свой же рекорд. В итоге у него 111 голов в 179 матчах.

Это не первый рекорд Роналду, внесенный в книгу рекордов Гиннеса. Среди его достижений:

  • Самый результативный игрок Лиги чемпионов (134).
  • Самый результативный игрок в одном сезоне Лиги чемпионов (17).
  • Спортсмен с наибольшим числом подписчиков в инстаграме и твиттере.
  • Владелец аккаунта с наибольшим числом подписчиков в инстаграме.
  • Спортсмен с самой просматриваемой страницей на Википедии.
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Источник:
сайт книги рекордов Гиннеса
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