Миралем Пьянич
Барселона
Бешикташ
«Барселона» спустя год отдала Пьянича в аренду «Бешикташу». Она не включила его в заявку на два первых матча сезона
03 сентября, 10:26
«Бешикташ» арендовал Миралема Пьянича до 2022 года. Трансферное окно в Турции еще не закрыто, поэтому сделка оформлена. Он получит 2,75 миллиона евро за сезон.
- Пьянич по-прежнему принадлежит «Барселоне». Он перешел туда из «Ювентуса» летом 2020 года, его контракт истекает в 2024-м.
- За год он сыграл в 30 матчах и не был игроком основы. Обычно он либо выходил на замену, либо оставался в запасе. За 30 игру Пьянич не сделал результативных действий.
В межсезонье президент «Барселоны» публично говорил о сложной финансовой ситуации в клубе. Из-за нее команда разгружала зарплатную ведомость. Marca пишет, что Пьянича продали именно из-за этого.
В новом сезоне он ни разу не играл в официальных матчах. Дважды «Барселона» не включила его в заявку, один раз он остался в запасе.
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