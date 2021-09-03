«Барселона» спустя год отдала Пьянича в аренду «Бешикташу». Она не включила его в заявку на два первых матча сезона

«Бешикташ» арендовал Миралема Пьянича до 2022 года. Трансферное окно в Турции еще не закрыто, поэтому сделка оформлена. Он получит 2,75 миллиона евро за сезон.

Пьянич по-прежнему принадлежит «Барселоне». Он перешел туда из «Ювентуса» летом 2020 года, его контракт истекает в 2024-м.

За год он сыграл в 30 матчах и не был игроком основы. Обычно он либо выходил на замену, либо оставался в запасе. За 30 игру Пьянич не сделал результативных действий.

В межсезонье президент «Барселоны» публично говорил о сложной финансовой ситуации в клубе. Из-за нее команда разгружала зарплатную ведомость. Marca пишет, что Пьянича продали именно из-за этого.

В новом сезоне он ни разу не играл в официальных матчах. Дважды «Барселона» не включила его в заявку, один раз он остался в запасе.