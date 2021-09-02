Оливье Жиру
Серия А
Милан
Жиру заразился коронавирусом. До матча с «Лацио» – десять дней
02 сентября, 17:25
Информацию подтвердила пресс-служба «Милана». Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус.
Жиру прошел молекулярный тест в домашних условиях. Теперь он переведен на самоизоляцию.
«Милан» утверждает, что Жиру не контактировал с одноклубниками после последнего матча Серии А. В нем клуб победил «Кальяри» 4:1.
Следующий матч «Милана» запланирован на 12 сентября. Соперник – «Лацио».
На счету Жиру два гола (один с пенальти) в двух матчах нового сезона Серии А.
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