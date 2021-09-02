Оливье Жиру
Серия А
Милан
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#Оливье Жиру #Серия А #Милан

Жиру заразился коронавирусом. До матча с «Лацио» – десять дней

02 сентября, 17:25

Информацию подтвердила пресс-служба «Милана». Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус.

Жиру прошел молекулярный тест в домашних условиях. Теперь он переведен на самоизоляцию.

«Милан» утверждает, что Жиру не контактировал с одноклубниками после последнего матча Серии А. В нем клуб победил «Кальяри» 4:1.

Следующий матч «Милана» запланирован на 12 сентября. Соперник – «Лацио».

На счету Жиру два гола (один с пенальти) в двух матчах нового сезона Серии А.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«Милан»
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