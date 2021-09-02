«Зенит» вернул из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо. Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА с жалобой

Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии после сообщений клуба о возвращении.

Конфедерация футбола Бразилии объясняла футболистам, что им не грозят санкции, но они отправились в «Зенит» после разговора с главным тренером Тите.

КФБ обратилась с жалобой в ФИФА. Они объяснили: «Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами».