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#Малком #РПЛ #Зенит #Бразилия #Клаудиньо

«Зенит» вернул из сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо. Бразильская конфедерация футбола обратилась в ФИФА с жалобой

02 сентября, 00:11

Игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо покинули расположение сборной Бразилии после сообщений клуба о возвращении.

Конфедерация футбола Бразилии объясняла футболистам, что им не грозят санкции, но они отправились в «Зенит» после разговора с главным тренером Тите.

КФБ обратилась с жалобой в ФИФА. Они объяснили: «Мы обратились в ФИФА, чтобы все грозящие «Зениту» санкции были применены в соответствии с правилами».

  • 3 сентября Бразилия сыграет с Чили в отборочном матче к ЧМ-2022. В сентябре у команды запланированы четыре матча.
  • Малком и Клаудиньо выиграли со сборной Бразилии золото на Олимпиаде-2020. Малком забил в финале против Испании.
  • 12 сентября «Зенит» сыграет против «Ахмата» в РПЛ, 14 сентября – против «Челси» в Лиге чемпионов.
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Источник:
Globo
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