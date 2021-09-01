Чистяков покинул сборную России из-за травмы. 28 августа он заменил травмированного Магкеева

Это подтвердил главный врач сборной России Владимир Хайтин: «На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения».

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков 28 августа заменил защитника «Локомотива» Станислава Магкеева, который покинул сборную России из-за травмы.

В этом сезоне Чистяков отыграл матч за Суперкубок России и провел в РПЛ пять игр – во всех выходил на замену.

Сборная России в сентябре проведет три матча отбора на ЧМ-2022: против 🇭🇷 Хорватии (1 сентября), 🇨🇾 Кипра (4 сентября) и 🇲🇹 Мальты (7 сентября).