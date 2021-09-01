«Локомотив» подписал контракт с Керком. Он первый голландец в истории клуба

Полузащитник Джирано Керк перешел в «Локомотив» из «Утрехта», которому принадлежал с 2014 года.

Контракт рассчитан на четыре года. В «Локомотиве» Керк взял седьмой номер. Он первый 🇳🇱 голландец в истории команды.

Керку 25 лет. В этом сезоне он провел в Эредивизи два матча, в прошлом – 36 игр, в которых забил восемь голов и отдал четыре ассиста.