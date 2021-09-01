«Барселона» приобрела Люка де Йонга у «Севильи»

Люк де Йонг выступал за «Севилью» на протяжении двух сезонов. Он забил 19 голов в 94 матчах во всех турнирах. До этого его результативность была выше в «ПСВ» – 112 мячей за 204 игры.

Главные голы де Йонга в «Севилье» состоялись в полуфинале и финале Лиги Европы-2019/20. В полуфинальном матче он забил победный мяч в ворота «МЮ», а в финальной игре сделал дубль в ворота «Интера». «Севилья» завоевала еврокубок.

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