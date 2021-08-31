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Эдуардо Камавинга
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#Реал #Примера #Эдуардо Камавинга

18-летний Каваминга перешел из «Ренна» в «Реал». Контракт подписан на шесть лет

час назад

«Реал» объявил о шестилетнем контакте с Эдуардо Кавамингой. Сумма трансфера не раскрывается, инсайдер Фабрицио Романо оценивал переход в 31 миллион евро без учета бонусов.

  • Каваминга – воспитанник «Ренна». Во взрослой карьере он не играл в других клубах. Провел за него 88 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.
  • Ему 18 лет. Он выступает на позиции центрального полузащитника.
  • На международном уровне играет за Францию, но на крупные турниры в основную сборную его не вызывали.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Реала»
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