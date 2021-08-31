Реал
Примера
Эдуардо Камавинга
18-летний Каваминга перешел из «Ренна» в «Реал». Контракт подписан на шесть лет
час назад
- Каваминга – воспитанник «Ренна». Во взрослой карьере он не играл в других клубах. Провел за него 88 матчей, забил два гола и отдал пять ассистов.
- Ему 18 лет. Он выступает на позиции центрального полузащитника.
- На международном уровне играет за Францию, но на крупные турниры в основную сборную его не вызывали.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые