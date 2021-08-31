Сюжет фильма «Гол» повторился через 16 лет: «Ньюкасл» подписал мексиканца Сантьяго Муньоса

«Ньюкасл» объявил о трансфере Сантьяго Муньоса из мексиканской «Сантос Лагуна». Пока речь идет об аренде в академию на 18 месяцев, но у «Ньюкасла» есть право выкупа игрока.

Муньосу 19 лет. Он родился в США, но на международном уровне выступает за Мексику. Побеждал с ней на чемпионате КОНКАКАФ среди юношей до 17 лет и выигрывал ЧМ среди юношей до 17 лет в Бразилии.

Новость о трансфере Муньоса вызвала резонанс среди болельщиков «Ньюкасла». История его перехода повторяет сюжет фильма «Гол» (2005), в котором молодой мексиканец Сантьяго Муньос тоже переходит в «Ньюкасл». Он становится ключевым игроком клуба, а во второй части фильма переходит в «Реал».