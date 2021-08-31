Фигуристка Анастасия Губанова перешла из сборной России в Грузию

Россия дала ей разрешение на переход еще в 2020 году, рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России.

Губановой 18 лет. Она дважды побеждала на этапах Гран-при среди юниоров, выигрывала серебро в финале юниорского Гран-при сезона-2016/17. На чемпионатах России лучших результатам было шестое место.