Анастасия Губанова
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#Анастасия Губанова

Фигуристка Анастасия Губанова перешла из сборной России в Грузию

час назад

Федерация фигурного катания Грузии объявила о переходе Анастасии Губановой. Она будет выступать в женском одиночном катании.

Россия дала ей разрешение на переход еще в 2020 году, рассказали в Федерации фигурного катания на коньках России.

Губановой 18 лет. Она дважды побеждала на этапах Гран-при среди юниоров, выигрывала серебро в финале юниорского Гран-при сезона-2016/17. На чемпионатах России лучших результатам было шестое место.

Источник:
инстаграм Федерации фигурного катания Грузии
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