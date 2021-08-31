«Ювентус» спустя два года вернул Мойзе Кена. Его продали после прихода Роналду, а после ухода – возвращают

«Ювентус» арендовал у «Эвертона» Мойзе Кена до 2023 года. «Ювентус» обязан выкупить игрока при достижении определенных показателей.

За два сезона «Ювентус» заплатит 7 миллионов евро за аренду. При окончательном выкупе сумма составит 28 миллионов евро без учета бонусов.

Кену 21 год, это воспитанник «Ювентуса». Он играл в клубе до 2019 года и провел за него в общей сложности 21 матч, в котором забил восемь голов.

В августе 2019-го после прихода Криштиану Роналду его продали «Эвертону». Теперь после ухода Роналду «Ювентус» вернул Кена.

За «Эвертон» Кен провел 39 матчей, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб отдал его в аренду «ПСЖ» в прошлом сезоне, там он сыграл 41 матче, забил 17 голов и отдал один ассист.