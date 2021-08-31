Мойзе Кин
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#Мойзе Кин #Криштиану Роналду #Ювентус #Серия А #Эвертон

«Ювентус» спустя два года вернул Мойзе Кена. Его продали после прихода Роналду, а после ухода – возвращают

4 часа назад

Мойзе Кен

сайт «Ювентуса»

«Ювентус» арендовал у «Эвертона» Мойзе Кена до 2023 года. «Ювентус» обязан выкупить игрока при достижении определенных показателей.

  • За два сезона «Ювентус» заплатит 7 миллионов евро за аренду. При окончательном выкупе сумма составит 28 миллионов евро без учета бонусов.
  • Кену 21 год, это воспитанник «Ювентуса». Он играл в клубе до 2019 года и провел за него в общей сложности 21 матч, в котором забил восемь голов.
  • В августе 2019-го после прихода Криштиану Роналду его продали «Эвертону». Теперь после ухода Роналду «Ювентус» вернул Кена.

За «Эвертон» Кен провел 39 матчей, забив четыре гола и отдав два ассиста. Клуб отдал его в аренду «ПСЖ» в прошлом сезоне, там он сыграл 41 матче, забил 17 голов и отдал один ассист.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт «Ювентуса»
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