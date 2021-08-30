УЕФА развел домашние матчи «Локомотива» и «Спартака» по разным дням из-за опасений беспорядков

«Локомотив» и «Спартак» выступят от России на групповом этапе Лиги Европы. «Локомотив» попал в группу к «Марселю», «Лацио» и «Галатасараю», «Спартак» – к «Наполи», «Лестеру» и «Легии».

УЕФА развел проведение домашних матчей по разным дням из-за опасений беспорядков, которые могут устроить болельщики. «Локомотив» проведет домашние игры 16 сентября (против «Марселя»), 21 октября (против «Галатасарая») и 25 ноября (против «Лацио»). «Спартак» сыграет дома 15 сентября (против «Легии»), 20 октября (против «Лестера») и 24 ноября (против «Наполи»).

Объяснение УЕФА: «Единственная возможность проводить данные матчи в соответствии с календарем Лиги Европы – это гарантия предотвращения возможных беспорядков, предоставленная местными властями. Однако, если городские столкновения могут произойти из-за невозможности их устранения властями, два клуба не смогут играть дома в один и тот же день».

Два матча «Спартака» начнутся в 17:30 по московскому времени (против «Легии» и «Лестера»), еще один – в 18:30 (против «Наполи»). Это связано с тем, что во вторник и среду проводятся игры Лиги чемпионов, которые начинаются в 19:55 и 22:00. Из-за этого начало матчей «Спартака» сдвинулось на раннее время.

«Спартак» не согласился с таким решением УЕФА. Глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов сказал: «Не согласны, что проводить два матча в один день в одном городе небезопасно, тем более есть ограничения по посещаемости, но таково решение, которое «Спартак» должен исполнять».