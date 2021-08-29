Сергей Петров
ЧМ-2022
Алексей Сутормин
Россия
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#Сергей Петров #Россия #ЧМ-2022 #Алексей Сутормин

Петров получил травму на тренировке сборной России. Вместо него вызван Сутормин

4 часа назад

Сергей Петров травмировал правую голень на тренировке сборной России. Повредил мышцы, поэтому не сможет нормально подготовиться к играм отбора ЧМ-2022.

Петров возвращается в расположение «Краснодара» – там продолжит лечение. Вместо него в команду вызван игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

Сутормин сыграл за «Зенит» в шести матчах на старте сезона, но во всех выходил на замену. Он забил два гола с пенальти и сделал один голевой пас.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РФС
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