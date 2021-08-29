Петров получил травму на тренировке сборной России. Вместо него вызван Сутормин

Сергей Петров травмировал правую голень на тренировке сборной России. Повредил мышцы, поэтому не сможет нормально подготовиться к играм отбора ЧМ-2022.

Петров возвращается в расположение «Краснодара» – там продолжит лечение. Вместо него в команду вызван игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

Сутормин сыграл за «Зенит» в шести матчах на старте сезона, но во всех выходил на замену. Он забил два гола с пенальти и сделал один голевой пас.