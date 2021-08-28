Вратарь-любитель погиб в товарищеском матче с «Балтикой-М». Ровно 20 лет назад умер Сергей Перхун

«Красная Звезда» и «Балтика-М» проводили товарищеский матч в Калининграде. Во время игры тяжелую травму получил вратарь «Красной Звезды» Александр Шишмарев.

Врачи больше часа боролись за его жизнь, но не спасли игрока. Шишмареву было 23 года.

28 августа 2001 года погиб вратарь ЦСКА Сергей Перхун. Он получил травму головы в матче против «Анжи».