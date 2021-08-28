«Спартак» и «Локомотив» начнут Лигу Европы дома – против «Легии» и «Марселя»
«Спартак» и «Локомотив» выступят от России на групповом этапе Лиги Европы.
«Спартак» сыграет в группе с 🇮🇹 «Наполи», 🏴 «Лестером» и 🇵🇱 «Легией», «Локомотив» – с 🇫🇷 «Марселем», 🇮🇹 «Лацио» и 🇹🇷 «Галатасараем».
«Спартак» и «Локомотив» никогда не выигрывали Лигу Европы:
- «Спартак» доходил до полуфинала в сезоне-1997/98, когда турнир назывался Кубком УЕФА;
- Главное достижение «Локомотива» – 1/8 финала в сезоне-2017/18.
Полное расписание матчей:
Группа «Спартака»
1-й тур
15 сентября. «Спартак» – «Легия»
2-й тур
30 сентября. «Наполи» – «Спартак»
3-й тур
20 октября. «Спартак» – «Лестер»
4-й тур
4 ноября. «Лестер» – «Спартак»
5-й тур
24 ноября. «Спартак» – «Наполи»
6-й тур
9 декабря. «Легия» – «Спартак»
Группа «Локомотива»
1-й тур
16 сентября. «Локомотив» – «Марсель»
2-й тур
30 сентября. «Лацио» – «Локомотив»
3-й тур
21 октября. «Локомотив» – «Галатасарай»
4-й тур
4 ноября. «Галатасарай» – «Локомотив»
5-й тур
25 ноября. «Локомотив» – «Лацио»
6-й тур
9 декабря. «Марсель» – «Локомотив»