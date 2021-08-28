«Спартак» и «Локомотив» начнут Лигу Европы дома – против «Легии» и «Марселя»

«Спартак» и «Локомотив» выступят от России на групповом этапе Лиги Европы.

«Спартак» сыграет в группе с 🇮🇹 «Наполи», 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Лестером» и 🇵🇱 «Легией», «Локомотив» – с 🇫🇷 «Марселем», 🇮🇹 «Лацио» и 🇹🇷 «Галатасараем».

«Спартак» и «Локомотив» никогда не выигрывали Лигу Европы:

«Спартак» доходил до полуфинала в сезоне-1997/98, когда турнир назывался Кубком УЕФА;

Главное достижение «Локомотива» – 1/8 финала в сезоне-2017/18.

Полное расписание матчей:

Группа «Спартака»

1-й тур

15 сентября. «Спартак» – «Легия»

2-й тур

30 сентября. «Наполи» – «Спартак»

3-й тур

20 октября. «Спартак» – «Лестер»

4-й тур

4 ноября. «Лестер» – «Спартак»

5-й тур

24 ноября. «Спартак» – «Наполи»

6-й тур

9 декабря. «Легия» – «Спартак»

Группа «Локомотива»

1-й тур

16 сентября. «Локомотив» – «Марсель»

2-й тур

30 сентября. «Лацио» – «Локомотив»

3-й тур

21 октября. «Локомотив» – «Галатасарай»

4-й тур

4 ноября. «Галатасарай» – «Локомотив»

5-й тур

25 ноября. «Локомотив» – «Лацио»

6-й тур

9 декабря. «Марсель» – «Локомотив»