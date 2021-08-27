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«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью. Смолов забил шестой гол в шестом матче чемпионата
вчера, 20:54
- Оба гола забиты в первом тайме. Для Себастьяна Шиманьски это третий гол в шестом матче, для Федора Смолова – шестой гол в шестом матче.
- Смолов стал единоличным лидером гонки бомбардиров. По пять мячей у Сердара Азмуна («Зенит»), Гамида Агаларова («Уфы»).
- «Локомотив» с 12 очками идет на четвертом месте. «Динамо» с 13 очками идет вторым.
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