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#РПЛ #Локомотив #Динамо

«Динамо» и «Локомотив» сыграли вничью. Смолов забил шестой гол в шестом матче чемпионата

вчера, 20:54
Матч завершен
Динамо
Москва
Шиманьски 41
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 23
  • Оба гола забиты в первом тайме. Для Себастьяна Шиманьски это третий гол в шестом матче, для Федора Смолова – шестой гол в шестом матче.
  • Смолов стал единоличным лидером гонки бомбардиров. По пять мячей у Сердара Азмуна («Зенит»), Гамида Агаларова («Уфы»).
  • «Локомотив» с 12 очками идет на четвертом месте. «Динамо» с 13 очками идет вторым.


 

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