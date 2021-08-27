Федор Смолов
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#Федор Смолов #РПЛ #Локомотив #Динамо

Смолов забил шестой гол в шести матчах РПЛ и возглавил гонку бомбрадиров

вчера, 20:02
Матч завершен
Динамо
Москва
Шиманьски 41
1:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 23

«Динамо» и «Локомотив» играют в шестом туре РПЛ. Единственный гол «Локомотива» пока забил Федор Смолов.

  • Для него это шестой мяч в шести играх чемпионата. Он дважды забил «Краснодару», по одному «Зениту», ЦСКА и «Арсеналу».
  • Смолов теперь единолично лидирует в гонке бомбардиров. По пять мячей у Сердара Азмуна («Зенит»), Гамида Агаларова («Уфы»).
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