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#РПЛ #Уфа #Крылья Советов

«Крылья Советов» в меньшинстве победили «Уфу». Агаларов делит первое место со Смоловым в списке лучших бомбардиров

31 минуту назад
  • В обоих голах «Крыльев Советов» ассистировал Антон Зиньковский. За шесть матчей он отдал три результативные передачи.
  • Во втором тайме прямую красную карточку в составе «Крыльев Советов» получил Роман Ежов.
  • Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ с пятью голами в шести матчах.

Нападающий «Уфы» Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ

В седьмом туре РПЛ «Уфа» сыграет против «Сочи» (12 сентября), «Крылья Советов» – против «Локомотива» (12 сентября).

Матч завершен
Уфа
Уфа
Агаларов 62
1:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Чернов 28
Глушенков 29

Турнирная таблица РПЛ

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Источник:
Гол.ру
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