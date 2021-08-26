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«Крылья Советов» в меньшинстве победили «Уфу». Агаларов делит первое место со Смоловым в списке лучших бомбардиров
31 минуту назад
- В обоих голах «Крыльев Советов» ассистировал Антон Зиньковский. За шесть матчей он отдал три результативные передачи.
- Во втором тайме прямую красную карточку в составе «Крыльев Советов» получил Роман Ежов.
- Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ с пятью голами в шести матчах.
Нападающий «Уфы» Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ
В седьмом туре РПЛ «Уфа» сыграет против «Сочи» (12 сентября), «Крылья Советов» – против «Локомотива» (12 сентября).
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