Гамид Агаларов
РПЛ
Крылья Советов
Уфа
Нападающий «Уфы» Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ
57 минут назад
«Уфа» и «Крылья Советов» проводят матч шестого тура РПЛ.
В составе «Уфы» гол с пенальти забил нападающий Гамид Агаларов. Он забил в третьем матче подряд.
За шесть матчей РПЛ у него пять голов. В прошлом сезоне он ни разу не забил за «Уфу», а вторую часть сезона провел в аренде в «Волгаре».
Агаларов сравнялся по голам с лучшим бомбардиром РПЛ – нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.
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