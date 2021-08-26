Нападающий «Уфы» Агаларов забил в третьем матче подряд. Он лучший бомбардир РПЛ

«Уфа» и «Крылья Советов» проводят матч шестого тура РПЛ.

В составе «Уфы» гол с пенальти забил нападающий Гамид Агаларов. Он забил в третьем матче подряд.

За шесть матчей РПЛ у него пять голов. В прошлом сезоне он ни разу не забил за «Уфу», а вторую часть сезона провел в аренде в «Волгаре».

Агаларов сравнялся по голам с лучшим бомбардиром РПЛ – нападающим «Локомотива» Федором Смоловым.