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Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. Ее обошла Австрия
8 часов назад
«Зальцбург» прошел «Брондбю» (две победы по 2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов и выступит на групповом этапе.
Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. У нее – 31,050 балла, у России – 30,682.
От России в еврокубках выступят три клуба:
- «Зенит» (в группе Лиги чемпионов).
- «Локомотив» (в группе Лиги Европы).
- «Спартак» (который вылетел в третьем раунде отбора ЛЧ и выступит в группе Лиги Европы).
Ранее в групповой этап Лиги конференций не прошли «Сочи» и «Рубин».
Австрия перед раундами плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сохраняет четыре клуба из пяти возможных. Только «Зальцбург» гарантировал участие в групповом этапе еврокубка.
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