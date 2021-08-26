Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. Ее обошла Австрия

От России в еврокубках выступят три клуба:

«Зенит» (в группе Лиги чемпионов).

«Локомотив» (в группе Лиги Европы).

«Спартак» (который вылетел в третьем раунде отбора ЛЧ и выступит в группе Лиги Европы).

Ранее в групповой этап Лиги конференций не прошли «Сочи» и «Рубин».

Австрия перед раундами плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сохраняет четыре клуба из пяти возможных. Только «Зальцбург» гарантировал участие в групповом этапе еврокубка.