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#Лига чемпионов #Спартак #Лига Европы #Локомотив #Зенит #Лига конференций УЕФА #Зальцбург

Россия опустилась на десятое место в рейтинге УЕФА. Ее обошла Австрия

8 часов назад

«Зальцбург» прошел «Брондбю» (две победы по 2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов и выступит на групповом этапе.

Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА. У нее – 31,050 балла, у России – 30,682.

Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
A. Maxso 62
1:2
Матч завершен
Зальцбург
Зальцбург
Benjamin Šeško 4
Ааронсон 10

От России в еврокубках выступят три клуба:

  • «Зенит» (в группе Лиги чемпионов).
  • «Локомотив» (в группе Лиги Европы).
  • «Спартак» (который вылетел в третьем раунде отбора ЛЧ и выступит в группе Лиги Европы).

Ранее в групповой этап Лиги конференций не прошли «Сочи» и «Рубин».

Австрия перед раундами плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций сохраняет четыре клуба из пяти возможных. Только «Зальцбург» гарантировал участие в групповом этапе еврокубка.

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Источник:
Гол.ру
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