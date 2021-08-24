В Испании новый вид динозавра назвали в честь Андреса Иньесты. Ученые посчитали, что у них похожая походка

Палеонтологи обнаружили в испанской провинции Бругос следы динозавра, ранее не встречавшегося ученым. И назвали его в честь испанского футболиста Андреса Иньесты.

Динозавра описали как представителя группы завроподов: четвероногого, растительноядного, с длиной шеей, длинным хвостом. Обычно у этого типа динозавров по три когтя на ноге, а у нового вида их было четыре. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Research.

Официальное название динозавра – Iniestapodus burgensis. Его можно перевести как «Нога Иньеста из Бургоса». Ученые посчитали этого динозавра «мирным, с твердыми, изящными и элегантными шагами» и сравнили по этому признаку с Иньестой.

Всего в исследуемом районе Лас-Серенас на участке в 5,6 километра нашли больше тысячи следов динозавров.