Сборная Новой Зеландии по футболу проверит свое прозвище All Whites. Это этап проекта по борьбе с расизмом

Футбольная ассоциация Новой Зеландии анонсировала проверку прозвища команды All Whites (Все в белом). Она запросила отзывы у «заинтересованных сторон», в том числе не связанных с футболом, и на основе них примет решение.

Так спортивные чиновники реализуют программу «Осуществление и устойчивость», принятую в 2020 году. Она нужна для повышения культурной инклюзивности и борьбы с расизмом.

Точные сроки по решению о прозвище не названы. Пока известно только о проверке.

Прозвище All Whites появилось у команды в 1982 году, когда она впервые сыграла в полностью белой форме в квалификации ЧМ. Регбийная команда Новой Зеландии называется по аналогии All Blacks, поскольку выступает в черной форме.

Это не первый случай, когда в Новой Зеландии обсуждают All Whites. Еще в 2009 году руководство предлагало заменить основную форму с полностью белой на полностью черной. Это позволило бы избежать ассоциаций с расизмом.