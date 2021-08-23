Алексис Бека Бека
Локомотив
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#Алексис Бека Бека #Локомотив

«Локомотив» объявил о трансфере Алексиса Бека Бека из «Кана»

час назад

сайт «Локомотива»

Алексис Бека Бека и «Локомотив» подписали пятилетний контракт. Игрок перешел из «Кана», выступающего во французской Лиге 2.

  • Бека Бека 20 лет. Он играет на позиции центрального полузащитника.
  • Он выступал за «Кан» с 2019 года и провел за это время 33 матча, в которых забил один гол.
  • На международном уровне представляет Францию. Выступал в ее составе на Олимпиаде в Токио, где сыграл во всех трех матчах.
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Источник:
сайт «Локомотива»
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