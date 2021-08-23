Алексис Бека Бека
Локомотив
«Локомотив» объявил о трансфере Алексиса Бека Бека из «Кана»
час назад
Алексис Бека Бека и «Локомотив» подписали пятилетний контракт. Игрок перешел из «Кана», выступающего во французской Лиге 2.
- Бека Бека 20 лет. Он играет на позиции центрального полузащитника.
- Он выступал за «Кан» с 2019 года и провел за это время 33 матча, в которых забил один гол.
- На международном уровне представляет Францию. Выступал в ее составе на Олимпиаде в Токио, где сыграл во всех трех матчах.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые