«Локомотив» объявил о трансфере Алексиса Бека Бека из «Кана»

Алексис Бека Бека и «Локомотив» подписали пятилетний контракт. Игрок перешел из «Кана», выступающего во французской Лиге 2.

Бека Бека 20 лет. Он играет на позиции центрального полузащитника.

Он выступал за «Кан» с 2019 года и провел за это время 33 матча, в которых забил один гол.

На международном уровне представляет Францию. Выступал в ее составе на Олимпиаде в Токио, где сыграл во всех трех матчах.