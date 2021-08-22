Наингголан лишился прав за езду в нетрезвом виде. Перед возвращением в Бельгию он говорил: «Я должен быть примером для молодежи»

15 августа Раджа Наингголан подписал двухлетний контракт с «Антверпеном». Он еще не дебютировал за новый клуб.

В ночь с субботы на воскресенье полиция остановила его за превышение скорости. Наингголан оказался в состоянии алкогольного опьянения.

HLN сослалось на прокуратуру Антверпена и подтвердило, что он лишился прав минимум на 15 дней, пока ведется разбирательство по его делу.

На пресс-конференции после перехода Наингголан сказал: «Я должен быть примером для молодежи, потому что на меня смотрят на поле».

Наингголан подпишет контракт с «Антверпеном». Хотя в 2020-м стал послом его главного конкурента в Бельгии