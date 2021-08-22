Раджа Наингголан
Антверпен
Наингголан лишился прав за езду в нетрезвом виде. Перед возвращением в Бельгию он говорил: «Я должен быть примером для молодежи»
38 минут назад
15 августа Раджа Наингголан подписал двухлетний контракт с «Антверпеном». Он еще не дебютировал за новый клуб.
В ночь с субботы на воскресенье полиция остановила его за превышение скорости. Наингголан оказался в состоянии алкогольного опьянения.
HLN сослалось на прокуратуру Антверпена и подтвердило, что он лишился прав минимум на 15 дней, пока ведется разбирательство по его делу.
На пресс-конференции после перехода Наингголан сказал: «Я должен быть примером для молодежи, потому что на меня смотрят на поле».
Наингголан подпишет контракт с «Антверпеном». Хотя в 2020-м стал послом его главного конкурента в Бельгии
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