Наингголан подпишет контракт с «Антверпеном». Хотя в 2020-м стал послом его главного конкурента в Бельгии

Наингголан назвал «Антверпен» «интересным проектом» и объяснил, что не пытался разозлить фанатов «Беерсхота». «Я был вдали от дома 16 лет и теперь счастлив вернуться в Антверпен».

Это будет его первый профессиональный контракт на родине в Бельгии. Он начинал там в молодежных клубах, но взрослую карьеру провел в Италии.