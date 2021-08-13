Раджа Наингголан
Антверпен
Беерсхот
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#Раджа Наингголан #Антверпен #Беерсхот

Наингголан подпишет контракт с «Антверпеном». Хотя в 2020-м стал послом его главного конкурента в Бельгии

час назад

Раджа Наингголан подпишет контракт с «Антверпеном» после ухода из «Интера». Официально об этом еще не объявили, но сам игрок подтвердил соглашение в разговоре с журналистами.

  • Переход вызвал в Бельгии резонанс, потому что Наингголан он имеет статус посла «Беерсхота» – принципиального соперника «Антверпена».
  • Это клубы из одного города, выступающие в одном чемпионате. Наингголан играл в молодежке «Беерсхота» до 2005 года.
  • В 2020-м клуб устроил официальную презентацию Наингголана. Игрок говорил: «Я с большой радостью и удовольствием принимаю статус посла. […] Фанаты «Беерсхота» занимают особое место в моем сердце».

Фото Наингголана (посередине) с мероприятия в честь его назначения послом

сайт «Беерсхота»

Наингголан назвал «Антверпен» «интересным проектом» и объяснил, что не пытался разозлить фанатов «Беерсхота». «Я был вдали от дома 16 лет и теперь счастлив вернуться в Антверпен».

Это будет его первый профессиональный контракт на родине в Бельгии. Он начинал там в молодежных клубах, но взрослую карьеру провел в Италии.

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