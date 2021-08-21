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#РПЛ #Динамо #Урал

«Динамо» обыграло «Урал». Единственный гол сделали Захарян и Тюкавин, которые вызваны в сборную России

3 часа назад
  • Единственный гол забил Константин Тюкавин. Ему ассистировал Арсен Захарян. Оба вызваны в сборную России. Им по 19 и 18 лет.
  • На 31-й и 32-й минутах Эрик Бикфалви получил две желтые карточки и удалился.
  • «Динамо» набрало 12 очков и лидирует в РПЛ. У него четыре победы и одно поражение.

В шестом туре РПЛ «Динамо» сыграет против «Локомотива» (27 августа), «Урал» – против «Ростова» (27 августа).

РПЛ не перенесет матч между «Уралом» и «Динамо». У нее нет информации о заразившихся коронавирусом

Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Тюкавин 19
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Источник:
Гол.ру
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