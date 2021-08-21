РПЛ не перенесет матч между «Уралом» и «Динамо». У нее нет информации о заразившихся коронавирусом

Перед матчем пятого тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо» на 21 августа руководство Премьер-лиги получило 97 отрицательных тестов от футболистов, тренерского штаба и персонала «Урала» + сотрудников «Екатеринбург Арены».

«От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме», – говорится в заявлении РПЛ.