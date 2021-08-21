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РПЛ не перенесет матч между «Уралом» и «Динамо». У нее нет информации о заразившихся коронавирусом
3 часа назад
Перед матчем пятого тура РПЛ между «Уралом» и «Динамо» на 21 августа руководство Премьер-лиги получило 97 отрицательных тестов от футболистов, тренерского штаба и персонала «Урала» + сотрудников «Екатеринбург Арены».
«От клуба не поступало информации о случаях заражения коронавирусной инфекцией. Предматчевое совещание прошло в штатном режиме», – говорится в заявлении РПЛ.
- Инсайдер Иван Карпов писал, что у «Урала» выявлено восемь случаев заражения коронавирусом.
- Президент клуба Григорий Иванов опроверг эту информацию.
- Матч между «Уралом» и «Динамо» пройдет 21 августа и начнется в 18:00 по московскому времени.
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