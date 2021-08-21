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«Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом». Соболев третий матч подряд начал в запасе
час назад
- До этого «Спартак» побеждал тульский «Арсенал» в трех матчах подряд. Перед этим было три подряд победы «Арсенала».
- Единственный гол «Спартака» забил Эсекьель Понсе. Это его второй мяч в РПЛ в этом сезоне.
- Нападающий «Спартака» Александр Соболев третий матч подряд остался в запасе. Против «Арсенала» он вышел на замену.
В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» (26 августа), «Арсенал» – с «Ахматом» (26 августа).
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