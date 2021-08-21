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#РПЛ #Спартак #Арсенал Тула

«Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом». Соболев третий матч подряд начал в запасе

час назад
  • До этого «Спартак» побеждал тульский «Арсенал» в трех матчах подряд. Перед этим было три подряд победы «Арсенала».
  • Единственный гол «Спартака» забил Эсекьель Понсе. Это его второй мяч в РПЛ в этом сезоне.
  • Нападающий «Спартака» Александр Соболев третий матч подряд остался в запасе. Против «Арсенала» он вышел на замену.

В шестом туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Сочи» (26 августа), «Арсенал» – с «Ахматом» (26 августа).

Матч завершен
Арсенал
Тула
Хлусевич 82
1:1
Матч завершен
Спартак
Москва
Понсе 76
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Источник:
Гол.ру
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