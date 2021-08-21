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#РПЛ #ЦСКА #Ахмат

ЦСКА в большинстве победил «Ахмат». Дебютный гол забил Яковлев

час назад
  • На 23-й минуте красную карточку за второе предупреждение получил защитник «Ахмата» Евгений Харин.
  • Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч стал 490-м в РПЛ. Он рекордсмен России.
  • Первый гол забил 19-летний Владислав Яковлев, который вышел на замену во втором тайме. Это его дебютный гол в РПЛ.

В шестом туре РПЛ ЦСКА сыграет против «Зенита» (26 августа), «Ахмат» – против «Арсенала» (26 августа).

Матч завершен
ЦСКА
Москва
Яковлев 71
Эджуке 75
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
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Источник:
Гол.ру
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